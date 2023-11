Invasoren beschlagnahmen Wohnungen mit Heizung im besetzten Tokmak - Zentrum des Nationalen Widerstands

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Tokmak in der Region Saporischschja beschlagnahmen russische Eindringlinge Wohnungen, die von ihren Besitzern verlassen wurden. Außerdem sind sie ausschließlich auf der Suche nach Wohnungen mit Heizung, um Personal der russischen Streitkräfte unterbringen zu können. Dies meldete das Zentrum für Nationalen Widerstand am Dienstag, den 21. November.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand weist darauf hin, dass sie bei der Suche nach warmen Wohnungen von örtlichen Gemeindearbeitern unterstützt werden, die mit den Invasoren zusammenarbeiten.

„Die Invasoren beziehen die örtlichen Gemeindearbeiter in diesen Prozess ein. Sie versorgen die Eindringlinge mit Listen von Wohnungen, deren Besitzer schon lange nicht mehr zu Hause sind, die aber an das Heizungsnetz angeschlossen sind. In solche Wohnungen wird das feindliche Personal gebracht“, erklärt das Zentrum.

Zugleich ist es in Tokmak kalt. Die Besatzungsbehörden haben es versäumt, eine Heizung für die Bewohner der Stadt zu organisieren.

„Die Besatzungsverwaltung hat es bereits das zweite Jahr versäumt, die Heizsaison zu organisieren, und der größte Teil des Wohnungsbestands in der eroberten Stadt hat keine Heizung“, stellt das Zentrum für nationalen Widerstand fest.

Die russischen Invasoren können in den besetzten Gebieten von Cherson keine Heizsaison anbieten, also sollten sich die Menschen auf kaltes Wetter einstellen.

