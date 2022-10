IRIS-T ist bereits in südlicher Richtung im Einsatz - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das deutsche Flugabwehrsystem IRIS-T ist in der Ukraine bereits in südlicher Richtung im Einsatz. Dies sagte Jurij Ignat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, in einem am Freitag, den 14. Oktober, ausgestrahlten gesamtukrainischen Nachrichtensender.

Ihm zufolge reagierte die Welt sowohl auf den massiven Raketeneinschlag als auch auf die beispiellose Arbeit der ukrainischen Luftabwehr.

Er erinnerte daran, dass die ukrainischen Streitkräfte nun eine Modifikation des IRIS-T-Komplexes in ihrem Arsenal haben, über die noch keine andere Armee der Welt, auch nicht die deutsche, verfügt.

„Dieses System ist bereits bei den Streitkräften irgendwo dort im Süden einsatzbereit“, sagte der Militäroffizier.

Deutschland sollte daran interessiert sein, die Produktion solcher Systeme und Raketen zu erhöhen, sagte Ignat.

„IRIS-T ist ein gutes System. Obwohl es keine große Reichweite hat, ist es sehr vielversprechend und kann im gleichen Informationsbereich arbeiten wie andere Systeme wie NASAMS oder Patriot“, erklärte der Militärsprecher.

Er fügte auch hinzu, dass NASAMS ein bewährtes System ist, das in der Welt Autorität hat, es ist in 12 Ländern in Betrieb.

„Mit diesem System könnte es einfacher sein, was die Lieferung an die Ukraine angeht, weil sie dort sind, die Raketen für sie sind in ausreichender Menge bei den USA“, äußerte Ignat seine Meinung…