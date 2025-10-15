Der IWF hat eine Prognose für die Bevölkerung der Ukraine im Jahr 2030 erstellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wenn der Krieg endet, wird sich die Bevölkerung der Ukraine bei etwa 34 Millionen Menschen stabilisieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den World Economic Outlook (WEO) des Internationalen Währungsfonds vom Oktober 2025.

Nach Angaben des IWF lag die Bargeldbevölkerung der Ukraine im Jahr 2021 bei 41,0 Millionen Menschen. Im Jahr 2022 sank sie auf 34,5 Millionen Menschen, im Jahr 2023 – auf 34,026 Millionen Menschen und im Jahr 2024 – auf 33,343 Millionen Menschen.

Der IWF prognostiziert die folgenden Bevölkerungszahlen:

2025 – 32,862

Millionen Menschen 2026 – 33,383 Millionen Menschen

2027 – 34,006

Millionen Menschen 2028 – 33,981

Millionen Menschen 2029 – 33,957 Millionen

Menschen 2030 – 33,936 Millionen Menschen Die Prognose entspricht dem Basisszenario des IWF , wonach der Krieg Russlands gegen die Ukraine Ende 2025 endet (was zu einer teilweisen Rückkehr der Flüchtlinge führen wird).

Keiner weiß, wie viele Menschen in der Ukraine leben

Im Juli sagte der Leiter des Staatlichen Statistikamtes der Ukraine, Arsen Makarchuk, dass es aufgrund des Krieges in der Ukraine keine zuverlässigen Daten darüber gibt, wie viele Menschen im Land leben.

Im August kündigte Makarchuk Pläne an, die Bevölkerung der Ukraine bis Ende 2025 zu schätzen. Bis zu diesem Termin sind es noch 2,5 Monate, aber das Projekt wurde noch nicht angekündigt.