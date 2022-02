Im Januar wurden im Donbass vier Soldaten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Januar wurden vier ukrainische Soldaten im Gebiet der Operation der Vereinten Streitkräfte im Donbass getötet. Die Namen der toten Kämpfer sind Igor Tychina, Ilya Suprun, Witalij Petrenko und Wiktor Kucherenko. Dies berichtet die Freiwilligenorganisation Vatra.

Der verstorbene Igor Tychina stammte aus Korosten. Er war Scharfschütze der 2. Gruppe des 2. Zuges der 1. Kompanie des 13. separaten Luftlande-Sturmtruppenbataillons der 95th Airborne Assault Brigade.

Igor wuchs in einer großen Familie auf und war Volleyballspieler. Nach seinem Abschluss unterzeichnete er einen Vertrag mit den Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine. Er wurde keine 20 Tage vor seinem 21. Geburtstag geboren.

Fighter starb am 1. Januar 2022 in einem Krankenhaus in Charkiw an den Folgen einer schweren Verwundung, die ihm ein Scharfschütze am 27. Dezember in der Nähe des Dorfes New York in der Region Donezk zugefügt hatte. Er wurde von seiner Mutter und zwei Schwestern überlebt.

Oberleutnant Ilja Suprun, Kommandeur der Pionier-Sappeureinheit der 25. separaten Luftlandebrigade Secheslaw, wird für immer 23 Jahre alt sein. Er wurde in Dnjepr geboren. Unmittelbar nach seinem Abschluss im Jahr 2020 unterzeichnete der Mann einen Vertrag und ging an die Front.

Ilya Suprun starb am 10. Januar 2022 bei der Explosion eines unbekannten Sprengkörpers in der Nähe des Dorfes Krutaya Balka in der Region Donezk. Er wurde von seiner Mutter und seinem Vater überlebt.

Witalij Petrenko, 51, ein hochrangiger Soldat, ein Pionier der 25. separaten Luftlandebrigade Sepheslavskaya, wurde zusammen mit Ilya Suprun in die Luft gesprengt. Witalij stammte aus dem Dorf Tsevelichi in der Region Wolhynien und lebte in Dnipro. Im Jahr 2015 wurde er nach der Mobilisierung zu den ukrainischen Streitkräften eingezogen und unterzeichnete später einen Vertrag mit derselben Brigade. Er wurde mit zwei Kindern zurückgelassen.

Wiktor Kucherenko, ein 28-jähriger ranghoher Soldat und Richtschütze im Maschinengewehrzug des mechanisierten Bataillons der 17. separaten Panzerbrigade, starb am 11. Januar 2022 bei schwerem Maschinengewehr- und Handfeuerwaffenbeschuss in der Nähe des Dorfes Nowotoschkiwske.

Wiktor wurde in der Region Mykolajiw geboren. Seit 2016 diente er in einer der Einheiten der Nationalgarde, 2021 unterzeichnete er einen Vertrag mit den Streitkräften der Ukraine. Der Kämpfer hat seine Eltern verlassen…