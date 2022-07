Jaroslawskyj hat eine DNA-Probe abgegeben und einer Befragung zugestimmt - Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Geschäftsmann Olexander Jaroslawskyj, der verdächtigt wird, in einen Aufsehen erregenden Verkehrsunfall verwickelt zu sein, hat nach seiner Rückkehr in die Ukraine biologische Proben für DNA-Tests abgegeben und wird von der Staatsanwaltschaft befragt werden. Die Ukrajinska Prawda wurde von den Strafverfolgungsbehörden darüber informiert.

Am Grenzübergang Maly Berezniy zur Slowakei sprachen Jaroslawskyj und sein Anwalt mit einem Vertreter der Staatsanwaltschaft und erklärten sich bereit, sich einem DNA-Test zu unterziehen, um festzustellen, wer Anfang Februar 2022 hinter dem Steuer von Jaroslawskyjs Wagen saß, der den Mann überfuhr. Nach dem Grenzübertritt soll der Geschäftsmann zur Befragung als Zeuge in die Staatsanwaltschaft kommen.

Nach den der UP vorliegenden Unterlagen hat sich auch das Team der Staatsanwaltschaft im Fall dieses Unfalls geändert.

Zuvor, am 12. Juli, kehrte Jaroslawskyj, der seit Februar in der Ukraine vermisst wird, in sein Heimatland zurück, er überquerte die Grenze zur Slowakei.