Im Juli hat sich die Inzidenz des Coronavirus in der Ukraine versechsfacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die COVID-19-Inzidenzraten in der Ukraine deuten nicht auf den Beginn der Epidemiesaison oder die Notwendigkeit der Einführung restriktiver Maßnahmen hin.

In der Ukraine wurden im Juli fast 12.000 Fälle von Coronavirus registriert, während es im Juni noch 2.000 Fälle waren. Dies teilte der leitende staatliche Sanitätsarzt der Ukraine Igor Kuzin bei einem Briefing am Montag, den 12. August mit, wie Lb.ua berichtete.

Ihm zufolge befinden sich mehr als 2.500 Patienten in den Krankenhäusern. Dies zeigt, dass die Belastung durch Krankenhausaufenthalte nicht so groß ist. Kuzin fügte hinzu, dass dies eine normale Zahl für einen Ausbruch der Morbidität ist.

Er betonte auch, dass ein Anstieg des Auftretens der Krankheit auch in den USA und den EU-Ländern zu beobachten ist. Dort wird in der Regel der Unterstamm von Omicron FliRT verzeichnet. Diese Unterart verursacht bei geimpften und wiedergeimpften Personen keine schweren Formen.

Die Indikatoren für das Auftreten von COVID-19 in der Ukraine deuten nicht auf den Beginn der Epidemiesaison oder die Notwendigkeit der Einführung restriktiver Maßnahmen hin. In der Ukraine findet der Ausbruch normalerweise im September statt. Zehn Varianten von Omicron sind in dem Land im Umlauf.