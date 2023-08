Ein Junge kam in der Region Odessa durch einen Erdrutsch ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 6. August ereignete sich im Dorf Fontanka in der Region Odessa ein Erdrutsch am Meeresufer, bei dem ein Kind ums Leben kam. Dies teilte der Pressedienst der Regionalpolizei mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der zehnjährige Junge starb vor der Ankunft des Krankenwagens und Retter.

Am Ort des Unfalls arbeitet investigativ-operative Gruppe, Mitarbeiter der staatlichen Rettungsdienste und Sanitäter.

„Es wird weiterhin versucht, die Felsen des Erdrutsches abzutragen, um sicherzustellen, dass sich niemand mehr darunter befindet. Alle Umstände des Vorfalls werden ermittelt“, betonten die Ordnungshüter.

