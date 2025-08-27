Kanadischer Ministerpräsident: Putin fürchtet Treffen mit Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist wichtig, dass die Verbündeten die Ukraine weiter unterstützen, bis dieses Treffen stattgefunden hat, fügte Mark Carney hinzu.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat Angst vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um die Bedingungen für die Beendigung des Krieges zu besprechen. Dies erklärte der kanadische Ministerpräsident Mark Carney auf einer Pressekonferenz, berichtet Ukrinform.

„Putin stellt ständig Bedingungen und Verzögerungen, weil er Angst vor diesem Treffen hat“, glaubt der kanadische Regierungschef.

Er stellte fest, dass Selenskyj bereit ist, sich mit Putin „auf jedem neutralen Territorium“ zu treffen.

„Das heißt, er wartet nicht auf Putins Besuch in Kiew, aber er selbst hat auch nicht vor, für dieses Treffen nach Moskau zu reisen. Dennoch ist ihm jeder Ort recht.“

Der Ministerpräsident fügte hinzu, dass es wichtig sei, dass die Verbündeten der Ukraine bis zu diesem Treffen weiterhin Unterstützung gewähren.

Wir erinnern Sie daran, dass der kanadische Regierungschef die Präsenz kanadischer Truppen in der Ukraine als Teil der künftigen Sicherheitsgarantien für Kiew nicht ausgeschlossen hat.