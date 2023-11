Die Karpaten sind mit Schnee bedeckt: Der staatliche Rettungsdienst bittet Ukrainer und Touristen dringend, von Wanderungen in den Bergen abzusehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Karpaten sind mit Schnee bedeckt. Deshalb bitten die Rettungskräfte Ukrainer und Touristen, von Wanderungen in den Bergen abzusehen. Dies meldet der Staatliche Notdienst (SES) am Montag, den 13. November.

In der Meldung heißt es, dass auf dem Berg Pop Ivan Chernogorsky ein echter Winter begonnen hat.

Die Lufttemperatur auf dem Gipfel beträgt -7°C, die Windgeschwindigkeit erreicht 10 Meter pro Sekunde, die Sicht ist eingeschränkt und nimmt weiter ab.

„Wenn Sie also eine Wanderung in den Bergen planen – warten Sie lieber, bis sich die Wetterbedingungen bessern“, betonte der staatliche Notdienst.

Im Hochland der Karpaten sind an der Station Pozhizhevskaya 12 cm Schnee gefallen. Dies teilte der Leiter des regionalen Zentrums für Hydrometeorologie in Iwano-Frankiwsk, Wolodymyr Frigowitsch, gegenüber Ukrinform mit. Tatsächlich bildete sich die Schneedecke am 12. November, jetzt hat der Niederschlag aufgehört. Die Meteorologen sagen voraus, dass sich der Schnee nicht lange halten wird. Gleichzeitig sagen sie im Hochland der Karpaten einen Rückgang der Lufttemperatur bis Ende November voraus.

Wie wir bereits geschrieben haben, prognostizieren die Meteorologen starken Schneefall in den Karpaten, Schneestürme in einigen Orten, Windböen von 15-20 m/s, vereiste Straßen, Tagestemperaturen um 0℃.