In den Karpaten wird nach einem vermissten Franzosen gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Iwano-Frankiwsk geht die Suche nach einem französischen Staatsbürger seit mehreren Tagen weiter. Darüber berichtete heute, am 15. Januar, der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

„Am 12. Januar erhielten die Retter eine Nachricht vom Vertreter der französischen Botschaft, dass der französische Staatsbürger in der Zeit vom 3. bis zum 6. Januar plante, vom Dorf Worochta tract Zavoelya zum Berg Howerla aufzusteigen und durch die Karpaten in Richtung der Stadt Rakhiv in der Region Transkarpatien zu reisen. Das letzte Mal hat er sich am 3. Januar gemeldet“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Franzose seine Route nicht bei den Rettungskräften angemeldet hat.

Die Rettungskräfte haben die Hauptrouten des Aufstiegs zum Gipfel des Berges Howerla untersucht, die Suchaktionen gehen weiter.

Wir möchten daran erinnern, dass Kämpfer des staatlichen Rettungsdienstes in den Karpaten mehrere verirrte Ausländer gerettet haben. Drei Männer und ein Mädchen aus Polen hatten den Howerla bezwungen und machten sich an den Abstieg, aber unterwegs wurden sie von dichtem Nebel, Schnee und Dämmerung eingeholt.

Es wurde auch berichtet, dass die Temperatur in den Karpaten auf -23° fiel.