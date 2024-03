Keine Beweise für den Nutzen von Pashynskyj im Fall der Ölprodukte - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ermittler des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben keine Beweise für die Bewegung von Geldern auf den Konten des ehemaligen Abgeordneten Serhij Pashynskyj im Fall der Beschlagnahme von Ölprodukten. Dies berichtet die Ausgabe Telegraf unter Berufung auf den Vertreter der Staatsanwaltschaft Alexander Snegirev.

„Da die Verteidigung darauf hinweist, und was hat Pashinsky aus dieser Tätigkeit erhalten, haben wir Geldmittel direkt für Erdölprodukte erhalten, auf das Konto von Pashinsky, zumindest für jetzt, nicht bewiesen. Vielleicht werden wir es nie beweisen“, sagte Snegirev am Donnerstag, den 7. März, in der Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts der Ukraine während der Prüfung der Berufung von Pashynskyj gegen die Entscheidung des unteren Gerichts über die Maßnahme der Zurückhaltung.

Die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat nach der Prüfung der Beschwerde von Pashinskyj die Zwangsmaßnahme für den Ex-Abgeordneten in Form von Haft mit einer Alternative in Form einer Kaution unverändert gelassen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine am 12. Februar erklärte, dass der ehemalige Abgeordnete, sein Geschäftspartner und vier weitere Personen verdächtigt werden, Ölprodukte veruntreut und dem Staat einen Schaden von fast 1 Mrd. Hrywnja zugefügt zu haben.

Pashynskyj selbst behauptet, das Strafverfahren gegen ihn stehe im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Leiter der Nationalen Vereinigung der Unternehmen der Verteidigungsindustrie der Ukraine: Es wurde angeblich aufgrund einer Beschwerde über die Veruntreuung von 240 Mio. Euro beim Kauf von Waffen eingeleitet.