Das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj hat den zweiten Kraftwerksblock an das Netz angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitagabend wurde der Block 2 des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj an das einheitliche Stromnetz der Ukraine angeschlossen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Chmelnyzkyj, Serhij Gamalij, am 25. November auf Telegramm mit.

„Der Block 2 des Kernkraftwerks Chmelnyzkyj ist an das einheitliche Stromnetz der Ukraine angeschlossen“, schrieb er.

Gamalij wies darauf hin, dass ab dem Abend die Stromversorgung in 793 Siedlungen der Region planmäßig unterbrochen war. 254.000 Verbraucher waren ohne Strom.

„Außerdem wurden 84 Siedlungen in der Region aus technischen Gründen stromlos geschaltet, so dass 9169 Verbraucher ohne Strom sind“, fügte der Regionalleiter hinzu.