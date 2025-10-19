In Kiew brannte ein Lagerhaus: Das Feuer wurde gelöscht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 19. Oktober um 08:40 Uhr erhielt der Staatliche Notdienst von Kiew eine Meldung über einen Brand in der Kyrylivska Straße im Stadtteil Podil der Hauptstadt.

Am 19. Oktober um 08:40 Uhr erhielt der Staatliche Notdienst von Kiew eine Meldung über einen Brand in der Kyrylivska Straße im Stadtteil Podil der Hauptstadt.

Dies teilte der Pressedienst des SES mit.

Es wird berichtet, dass das Feuer in einem einstöckigen Lagergebäude ausgebrochen ist. Während der Brandbekämpfung wurden drei Sauerstoffflaschen aus dem Gebäude geholt.

Nach Angaben des staatlichen Notdienstes war das Feuer um 09:14 Uhr auf einer Fläche von 300 Quadratmetern gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Zur Wiederholung:

Am 6. September brach in der Roshen-Süßwarenfabrik in Kiew ein Feuer aus. Nach Angaben von Pawlo Petrov, einem Sprecher des staatlichen Notdienstes in Kiew, war das Feuer geringfügig und wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Rettungsdienste gelöscht.