In Kiew wurde seit Kriegsbeginn an mehr als 20 Tagen Luftschutzalarm ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Kriegsbeginn wurde in Kiew an insgesamt mehr als 20 Tagen Luftschutzalarm ausgelöst. Die entsprechenden Daten werden am Dienstag, dem 12. Juli, von der Kiewer Digital-App zitiert.

Es wird festgestellt, dass der Luftalarm seit dem 24. Februar 481 Stunden und 26 Minuten gedauert hat, was 20 Tagen, 1 Stunde und 26 Minuten entspricht…