Die Kohlebestände in den Wärmekraftwerken sind zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine verfügt über 451.000 Tonnen Kohle, die in Wärmekraftwerken gelagert sind (Wärmekraftwerke). Dies entspricht einem Anstieg von 8,7 % im Vergleich zu den Reserven vom 6. Dezember, teilte NEC Ukrenergo am Montag, den 13. Dezember mit.

„Die Gesamtvorräte an Kohle in den Lagern der Wärmekraftwerke belaufen sich auf 451 Tausend Tonnen, davon 318,9 Tausend Tonnen Gaskohle und 96 Tausend Tonnen Anthrazitkohle“, heißt es in der Erklärung.

Es wird auch berichtet, dass seit 11:00 Uhr am 13. Dezember ein Block des Wärmekraftwerks Saporischschja mit einer Gesamtkapazität von 0,3 GW notrepariert wird.

Darüber hinaus können nach Angaben der Hersteller aufgrund von Brennstoffmangel 19 Blöcke von Wärmekraftwerken und Heizkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 6,54 GW nicht in Betrieb genommen werden (am Morgen des 6. Dezember – 20 Blöcke und 1 Gebäude von Wärmekraftwerken und Heizkraftwerken mit einer Gesamtkapazität von 7,26 GW).

In der vergangenen Woche steigerten die Wärmekraftwerke ihre Stromproduktion gegenüber der Vorwoche um 5 % auf 747,2 Mio. kWh.