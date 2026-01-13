Ein Krankenhaus und ein Kindergarten wurden beschädigt, fünf Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einsatzleitung wurde eingesetzt, die Versorgungsdienste arbeiten vor Ort. Derzeit ist von fünf Verletzten infolge des Beschusses die Rede.

In Odessa wurden durch zwei Angriffswellen der Russischen Föderation Wohnhäuser und soziale Einrichtungen beschädigt: Krankenhaus, Kindergarten und Schule. Dies berichtete der Leiter der MVA Odessa Serhij Lyssak am 13. Januar.

Im Moment ist von fünf Opfern die Rede. Sie werden mit allen notwendigen medizinischen Leistungen versorgt.

Wir werden daran erinnern, dass in Odessa, in Pawlohrad in der Region Dnipropetrowsk und in Charkiw vor dem Hintergrund des Luftalarms wegen des Angriffs des unbemannten Luftfahrzeugs Explosionen zu hören waren.

Infolge des kombinierten russischen Raketen- und Drohnenangriffs auf die Vororte von Charkiw wurden vier Zivilisten getötet und sechs weitere unterschiedlich schwer verletzt.