Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kreml verbreitet eine weitere Fälschung über die angeblichen „1,7 Millionen toten und vermissten ukrainischen Soldaten“. Das Zentrum für Desinformationsbekämpfung hat diese Information dementiert und als absurd bezeichnet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Die russische Propaganda behauptete, dass „Hacker in die Datenbank des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine eingedrungen“ seien und Daten über Millionen von Verlusten erhalten hätten. In Wirklichkeit entbehren diese Zahlen jeglicher Grundlage.

Das CPJ stellt fest, dass die Ukraine noch nie eine reguläre Armee mit 1,7 Millionen Mann hatte.

Im Januar 2025 betrug die Zahl der ukrainischen Truppen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj etwa 880.000.

Außerdem sind die Verluste des russischen Militärs nach Angaben des Staatschefs dreimal so hoch wie die des ukrainischen Militärs.

Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte (Stand: 20. August 2025) hat Russland seit Beginn des umfassenden Krieges 1.072.700 Tote und Verwundete verloren.

Dies widerlegt alle Versuche der russischen Propaganda, die Zahlen zu manipulieren.

Der Zweck solcher Fälschungen ist es, die Ukrainer zu demoralisieren und den Eindruck zu erwecken, dass die Streitkräfte der Ukraine „erschöpft“ sind, sowie die Unterstützung der Ukraine durch internationale Partner zu schwächen.