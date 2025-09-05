Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Invasoren sagten, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine nicht die Präsenz ausländischer Militärkontingente beinhalten können. Der Kreml behauptet, dass ihnen diese Option nicht passt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Pressesprechers des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Auf die Fragen von Journalisten antwortete Peskow, dass ausländische Militärkontingente der Ukraine keine Sicherheitsgarantien geben können, da dies Russland nicht passen würde.

„Können ausländische, insbesondere europäische und amerikanische Militärkontingente Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben? Definitiv nicht, das können sie nicht. Das kann keine Garantie für die Sicherheit der Ukraine sein, die unserem Land passen würde“, sagte Peskow.

Treffen in Paris