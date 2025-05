Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Dmytro Peskow beschwerte sich, dass Russland für die Verhandlungen über die Ukraine „westliche Plattformen aufgezwungen“ würden.

Ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Diktator Wladimir Putin ist möglich, aber als „Ergebnis spezifischer Vereinbarungen“. Dies erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bei einem Briefing am Mittwoch, den 28. Mai.

„Es gibt keine Änderungen an der grundsätzlichen Möglichkeit eines solchen Treffens (nein – Anm. d. Red.), aber ein solches Treffen sollte das Ergebnis spezifischer Vereinbarungen zwischen den beiden Delegationen über verschiedene Bereiche sein. In dieser Hinsicht gibt es keine Änderungen in unserer Position“, sagte er gegenüber russischen Propagandisten auf die Frage, ob ein persönliches Treffen zwischen Putin und Selenskyj oder unter Beteiligung von US-Präsident Donald Trump bald nach dem Austausch von Memorandenentwürfen zur Beilegung des Konflikts zwischen Moskau und Kiew stattfinden könnte.

Gleichzeitig konnte er den Ort für die nächste Runde der Gespräche mit der Ukraine nicht nennen.

„Natürlich sollte dieser Ort beiden Seiten, die direkte Gespräche führen, passen“, sagte er und kommentierte damit die Worte des Sondergesandten des US-Präsidenten Keith Kellogg, der vorgeschlagen hatte, dass der Veranstaltungsort Genf sein könnte.

Peskow beklagte sich auch darüber, dass Russland für die Verhandlungen über die Ukraine „westliche Verhandlungsorte aufgezwungen“ würden.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass mehrere Plattformen für mögliche Gespräche mit Russland über die Beendigung des Krieges diskutiert werden. Die realistischsten sind die Türkei, der Vatikan und die Schweiz.