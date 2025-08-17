Die Krim hat mit dem Verkauf von Benzin auf Gutscheinen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Benzinknappheit auf der besetzten Halbinsel ist eine Folge der regelmäßigen Angriffe von Drohnen der Verteidigungskräfte auf russische Ölraffinerien.

Auf der vorübergehend besetzten Krim haben die Tankstellen den Verkauf von AI-95 aufgrund von Benzinknappheit eingeschränkt. Dies berichtete die Moscow Times am Sonntag, den 17. August.

Nach Angaben von Anwohnern ist diese Kraftstoffsorte aus den meisten Tankstellen verschwunden, während diejenigen, die sie noch haben, sie hauptsächlich auf Firmengutscheinen verkaufen.

Auch der Preis für AI-95 ist stark angestiegen: an einigen Tankstellen erreichte er 69,95 Rubel pro Liter. Nach Angaben der Überwachungsbehörden hat sich der Anstieg der Kosten auf der besetzten Halbinsel seit dem 7. August beschleunigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Region Krasnodar der Russischen Föderation der Durchschnittspreis 65 Rubel beträgt, während er in ganz Russland bei 63 Rubel pro Liter liegt.

Der Anstieg der Benzinpreise in Russland wird auf die Verknappung der Treibstoffreserven aufgrund regelmäßiger Angriffe von Drohnen der Verteidigungskräfte auf russische Raffinerien zurückgeführt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass zwei große russische Ölraffinerien aufgrund von Angriffen ukrainischer Drohnen ihre Produktion einstellen mussten. Die Raffinerie Novokuibyshevsk mit einer Kapazität von 8,3 Millionen Tonnen pro Jahr hat die Produktion vollständig eingestellt, während die Raffinerie Ryazan – die größte Raffinerie von Rosneft, die zu den 5 größten in Russland gehört und unter anderem die Region Moskau versorgt – etwa die Hälfte ihrer Kapazität eingestellt hat.