Krim: Trümmer einer abgeschossenen Drohne verletzten Zivilisten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der besetzten Krim sind in der Nacht des 7. November Trümmer der abgeschossenen Drohne angeblich in den Hof eines Privathauses in Orlowka gefallen, es gibt eine verletzte Person. Dies teilte der sogenannte Gouverneur von Sewastopol Michail Raswoshajew mit.

Seinen Angaben zufolge soll ein Mann verletzt worden sein. Er hat einen gebrochenen Arm.

Es wird auch über den Fall von Fragmenten abgeschossener Drohnen in der Gegend von Kachi berichtet.

Wir werden daran erinnern, dass gegen drei Uhr morgens auf der Krim, die vorübergehend von den Russen besetzt ist, Explosionen losgingen. Lokale Behörden berichteten, dass es in den Bezirken Bachtschissarai und Saksky sowie in Sewastopol laut war.