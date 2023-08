Kuleba wird europäischen Ländern einen Besuch abstatten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba wird diese Woche die Tschechische Republik, Frankreich und Spanien besuchen. Dies teilte das Außenministerium am Montag, den 28. August mit.

So wird Kuleba heute in Prag als Ehrengast der jährlichen Botschafterkonferenz vor den Leitern der diplomatischen Vertretungen der Tschechischen Republik sprechen. Außerdem wird er bilaterale Gespräche über die Entwicklung der militärisch-technischen Zusammenarbeit führen.

„Am 29. und 30. August wird der Minister in Paris Gespräche mit der französischen Führung und führenden Unternehmen des französischen Verteidigungsindustriekomplexes führen. Auf Einladung seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna wird er außerdem als Ehrengast an einer Konferenz französischer Botschafter teilnehmen“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus wird Kuleba am 31. August in Toledo, Spanien, an einem informellen Treffen der EU-Außenminister teilnehmen.

Als Hauptthemen der Gespräche in der Tschechischen Republik, Frankreich und Spanien werden neue Waffenlieferungen, insbesondere die Stärkung der Luftverteidigung, die Förderung der Friedensformel, die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel und die Aufnahme von Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine zur EU bis Ende dieses Jahres genannt.

„Ein weiteres wichtiges Ziel der Treffen wird es sein, europäische Unternehmen und die EU als Ganzes für die Teilnahme am ersten Forum der Verteidigungsindustrie zu gewinnen, das im Herbst in der Ukraine stattfinden wird“, fügte das Außenministerium hinzu.

Zuvor hatte Kuleba die Chancen für ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj eingeschätzt. Gleichzeitig seien Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau nur möglich, wenn die russischen Truppen aus der Ukraine abgezogen würden, so die Ministerin.