Die Länder haben ihre eigenen Kriterien für die Evakuierung aus der Ukraine - EU-Sprecher

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

EU-Sprecher Peter Stano sagte in Brüssel, die EU sei besorgt über die Aufstockung der russischen Streitkräfte entlang der ukrainischen Grenzen, arbeite aber weiterhin normal. Ukrinform berichtet.

„Wir tun alles, um eine Deeskalation der Situation zu erreichen und eine diplomatische, politische und friedliche Lösung zu finden. Was die Evakuierung von Ausländern betrifft, so hat jedes Land seine eigenen Motive und Kriterien für die Entscheidung, seine Bürger zu evakuieren. Für die EU-Länder setzen wir unsere Tätigkeit in der Ukraine wie vor Ausbruch der Krise fort“, betonte Stano.

Ihm zufolge verfolgt die EU die Entwicklungen aufmerksam und nimmt eine regelmäßige Bewertung der Situation vor, insbesondere unter Einbeziehung der an die Ukraine angrenzenden EU-Länder…