Landwirten wird das Recht auf Überprüfung entzogen, wenn sie gegen die Regeln für den Export in die EU verstoßen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Unternehmern wird für sechs Monate das Recht auf Überprüfung entzogen, wenn sie gegen die Regeln für den Export von Agrarprodukten in einige Länder der Europäischen Union verstoßen. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine am Montag, den 29. Januar mit.

Das Ministerkabinett hat einen Erlass verabschiedet, der die Regeln für den Export bestimmter Arten von Agrarprodukten verbessert, um Missbrauch zu verhindern.

„Von nun an kann ein Unternehmen von der Liste der überprüften Subjekte des agroindustriellen Komplexes ausgeschlossen werden, wenn Informationen aus Bulgarien, Rumänien, der Slowakei, Ungarn oder Polen eingehen, dass die für den Transit durch diese Länder verladenen Produkte tatsächlich in einem dieser Länder geblieben sind“, sagte der Minister für Agrarpolitik und Ernährung Mykola Solsky.

Wenn also zum Beispiel laut den Dokumenten Sonnenblumen nach Griechenland transportiert, aber in Bulgarien verkauft wurden, wird der Unternehmer von der Liste der überprüften Subjekte des agroindustriellen Komplexes ausgeschlossen. Ein erneuter Antrag auf Aufnahme in die Liste der geprüften Subjekte kann frühestens sechs Monate nach dem Ausschluss gestellt werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine im Wirtschaftsjahr 2023/2024 20,239 Millionen Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert hat.