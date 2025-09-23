Lebensmittelhersteller haben die Preise um fast 20% erhöht: Was in der Ukraine noch schneller steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Preise für in der Ukraine produzierte Lebensmittel steigen weiterhin stark an. Die Großhandelspreise für Fleisch sind am stärksten angestiegen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den staatlichen Statistikdienst.

Nach Angaben der Statistikbehörde stiegen die Preise für Fleisch und Fleischprodukte im August 2025 insgesamt um 23,4%. Die Inlandspreise stiegen um 23,8%, während die Exportpreise um 12,7% stiegen.

Die Preise für Molkereiprodukte stiegen insgesamt um 17,7%, wobei die Inlandspreise um 18,7% und die Exportpreise um 5,8% zunahmen.

Die Preise für Brot und Backwaren stiegen insgesamt um 15,5%. Im Inland lag der Anstieg bei 15,1% und bei den Ausfuhren bei 24,2%. Die Preise für Getränke stiegen um 9,7%, davon 10,0% im Inland und 9,4% im Ausland.

Gleichzeitig sticht Zucker hervor, dessen Preise im August um 8,8% fielen, davon 8,7% in der Ukraine.

Die Erzeugerpreise im Großhandel werden mit einer Verzögerung von mehreren Monaten an die Regalpreise weitergegeben.

Inflation bei Lebensmitteln

Die Lebensmittelinflation in der Ukraine verlangsamt sich allmählich. Nach Angaben des Staatlichen Statistikamtes stiegen die durchschnittlichen Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in der Ukraine im August 2025 im Vergleich zum August letzten Jahres um 20,5%.

Im August haben die Ukrainer bei Gemüse und Obst gespart, die deutlich im Preis gesunken sind. Experten warnen jedoch, dass die saisonale Preissenkung zu Ende geht.

Nach Angaben der UN-Ernährungsagentur (FAO) haben die weltweiten Preise für Fleisch und Pflanzenöle im August 2025 Mehrjahreshöchststände erreicht. Gleichzeitig sind die Preise für Getreide und Milchprodukte gesunken.