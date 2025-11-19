Die russische Armee griff Dnipro mit Drohnen an, ein Feuer brach aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 19. November wurden in Dnipro Explosionen gemeldet, und Russland griff mit Drohnen an.

** Quelle: .* Chef der regionalen Militärverwaltung von Dnipro Vladyslav Haivanenko

Direkte Rede: .* „In Dnipro ist ein Feuer als Folge eines feindlichen Drohnenangriffs ausgebrochen. Ein Raum, in dem Lebensmittel gelagert wurden, fing Feuer.

Vorläufig wurde niemand verletzt. Die Informationen werden gerade aktualisiert.“

Was vorher geschah:

Am 19. November startete der Feind einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf Energieinfrastruktureinrichtungen in den Regionen Charkiw, Tschernihiw, Dnipro, Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Tscherkassy und Donezk.