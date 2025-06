Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Yak-18T stürzte in dem Dorf Panovo in der Nähe von Kolomna ab, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war von vier Toten die Rede.

Ein leichtes Motorflugzeug ist in der Region Moskau abgestürzt, berichtet der russische TG-Sender Careful News.

Erinnern Sie sich, vor kurzem am Militärlager in Velikaya Tura in der Region Trans-Baikal von Russland wegen des Feuers detonierte Munition.