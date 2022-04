Der Leiter der OVA Donezk fordert die Zivilbevölkerung auf, die Region zu verlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der OVA Donezk, Pawlo Kyrylenko, hat die Bevölkerung aufgefordert, die Region wegen einer möglichen militärischen Eskalation zu verlassen. Dies sagte er am Sonntag, 3. April, während eines TV-Marathons.

Er betonte, dass die Lage in der Region mit hoher Wahrscheinlichkeit schwieriger werden wird: „Das ist offensichtlich“.

„Nicht nur in der Nähe der Demarkationslinie, sondern der gesamten Bevölkerung wird dringend empfohlen, das Gebiet zu verlassen. Wir stellen alle notwendigen Transporte auf bestimmten Strecken zur Verfügung und geben deutlich an, wie und auf welcher Strecke sie stattfinden werden. Je weniger Menschen in diesem Fall leben, desto einfacher wird es sein, das Gebiet zu verteidigen. Denn der Feind wird die örtliche Bevölkerung nutzen, um seine kühnen Pläne zu verwirklichen“, sagte er.

Auf die Frage, ob das Kriegsrecht die Zwangsumsiedlung von Menschen vorsieht, um dem Militär die Arbeit zu erleichtern, sagte Kyrylenko, dass das Militärkommando und die lokalen Verwaltungen über solche Befugnisse verfügen.

„Aber wir werden nicht zu einem Besatzer werden. Effektiver ist es, die Bevölkerung selbst zu verstehen. Wir werden alles tun, damit die Menschen einen Ort haben, an den sie zurückkehren können“, betonte er.