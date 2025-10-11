FC Liberty Finance arbeitet auch nach der Inspektion durch die Nationalbank der Ukraine weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Finanzunternehmen Liberty Finance, einer der größten Betreiber des ukrainischen Devisenmarktes, hat offiziell bekannt gegeben, dass es nach einer kürzlich erfolgten Inspektion durch die ukrainische Nationalbank weiterhin tätig sein wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Nach Angaben des Unternehmens wird LIBERTY FINANCE weiterhin Finanzdienstleistungen in voller Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung anbieten.

Vertreter von FC LIBERTY FINANCE bestätigten zudem ihre Bereitschaft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde. Obwohl das Unternehmen noch keine offiziellen Entscheidungen der ukrainischen Nationalbank über die Anwendung von Durchsetzungsmaßnahmen erhalten hat, erklärt es seine volle Bereitschaft, alle möglichen Kommentare in kurzer Zeit zu berücksichtigen. Dies ist Teil der Strategie, die auf eine kontinuierliche Verbesserung abzielt.

„Wir haben stets unsere Offenheit und Transparenz bekräftigt. Die Berücksichtigung aller Kommentare wird es uns ermöglichen, die derzeitigen Standards für Qualität und Schnelligkeit des Service für unsere Kunden weiter zu verbessern“, so das Unternehmen.

Derzeit arbeitet das Unternehmen wie gewohnt. Die Kunden des Unternehmens haben ungehinderten Zugang zu allen sicheren und zuverlässigen Finanzdienstleistungen.

Liberty Finance ist nicht nur ein wichtiger Teilnehmer am Devisenmarkt, sondern auch ein bedeutender Akteur im Finanzsystem des Landes, da es einer der größten Steuerzahler in seinem Segment ist.