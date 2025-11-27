Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der litauische Außenminister Kęstutis Budrys sagte, wenn man Russland erlaubt, die Grenzen der Ukraine während der Friedensgespräche zumindest minimal neu zu ziehen, wird der Aggressor früher oder später dasselbe mit dem Territorium Litauens tun.