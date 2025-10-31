Luftangriff auf Sumy: 11 Verletzte, darunter vier Kinder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Elf Menschen, darunter vier Kinder, wurden bei einem russischen Drohnenangriff in Sumy verletzt. Dies meldete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 31. Oktober

Es wird festgestellt, dass Russland in der Nacht eine Reihe von Angriffen auf den Wohnsektor und die Infrastruktur von Sumy durchgeführt hat. Infolge eines Treffers auf ein neunstöckiges Wohngebäude fingen in den oberen Stockwerken fünf Wohnungen und sieben Balkone Feuer. Rettungskräfte retteten 12 Bewohner des Hochhauses.

Im privaten Bereich gingen zwei Nebengebäude in Flammen auf, und ein einstöckiges Haus mit fünf Wohnungen wurde durch eine Druckwelle beschädigt.

Die größten Zerstörungen und Großbrände gab es in einer Infrastruktureinrichtung. Die Brände wurden gelöscht.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht zum 31. Oktober erneut die Ukraine mit Hilfe von Kamikaze-Drohnen angegriffen haben. In Sumy wurden mehrere Explosionen registriert.

Als Folge des russischen Drohnenangriffs wurden Treffer auf Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen verzeichnet.