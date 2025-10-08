Die Luftwaffe nannte die Folgen des Nachtangriffs der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sie haben 22 feindliche Angriffsdrohnen an 11 Orten getroffen; die Luftverteidigungskräfte haben insgesamt 154 russische Drohnen abgeschossen/unterdrückt.

Die Russen haben die Ukraine in der Nacht zum 8. Oktober mit 183 Angriffsdrohnen angegriffen. Fast 100 feindliche Drohnen waren „Schaheds“, meldeten die Luftverteidigungskräfte im Telegram.

Ab 0900 hat die Luftverteidigung 154 feindliche Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen/unterdrückt.

22 Angriffsdrohnen wurden an 11 Orten getroffen. Der Angriff geht weiter, wobei sich mehrere feindliche Drohnen im Luftraum befinden.

Im Allgemeinen griffen die Russen von 18.30 Uhr am 07. Oktober bis zum Morgen des 8. Oktober 183 Angriffsdrohnen aus den Richtungen Millerowo, Kursk, Brjansk, Orjol, Primorsko-Achtarsk – RF, sowie aus Gwardejskoje, Chauda – TOT Krim an.

Der Luftangriff wurde von Luftfahrzeugen, Flugabwehrraketen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt.

Wir werden daran erinnern, in Krywyj Rih am Abend des 7. Oktober eine Reihe von Explosionen. Der Angriff auf die Stadt wird mit Hilfe von Drohnen durchgeführt