Maidan-Fall: Ermittlungen gegen drei "Tituschki" abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das State Bureau of Investigation hat die Ermittlungen gegen drei „titushki“, die an den Morden an Maidan-Aktivisten beteiligt waren, abgeschlossen, berichtet der Pressedienst des State Bureau of Investigation.

„Die Ermittler haben unwiderlegbare Beweise für die Verbrechen von drei „Tituschki“ während der Revolution der Würde in den Jahren 2013-2014 gesammelt. Sie werden des Mordes an dem Aktivisten Juri Verbizki und dem Journalisten Wjatscheslaw Veremija beschuldigt. Sie werden auch des versuchten Mordes an anderen Demonstranten und der Zufügung von Körperverletzungen beschuldigt“, heißt es in der Erklärung.

Es wird auch berichtet, dass der ehemalige Vizepräsident des Donezker Boxverbandes das Angebot der Invasoren annahm und Ehrenpräsident des Boxverbandes der Terrororganisation „Donezker Volksrepublik“ wurde und aktiv anti-ukrainische Narrative im Informationsraum förderte.

„Operativen Informationen zufolge steht der Kollaborateur im Zusammenhang mit der Gründung eines privaten Militärunternehmens, das in der Russischen Föderation nach dem Beginn der umfassenden Invasion gegründet wurde“, so das State Bureau of Investigation weiter.

Zwei weitere Personen halten sich ebenfalls auf russischem Territorium versteckt.