Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Plan ging nicht auf: Der Mann erreichte nicht nur nicht die Grenze, sondern hätte auch sterben können. Die Grenzbeamten fanden ihn mit einem gebrochenen Bein und einem Schädelbruch.

Grenzschutzbeamte der Abteilung Lwiw fanden einen 34-jährigen Kiewer mit einem gebrochenen Kopf und einem gebrochenen Bein zwei Kilometer vor der Grenze zu Polen in der Nähe der Bahngleise – der Mann wollte die Grenze illegal überqueren, aber sein Plan schlug fehl. Dies wurde am Freitag, den 5. Juli, vom staatlichen Grenzdienst gemeldet.

Es wird berichtet, dass der Mann durch einen Sprung aus dem Zug Kiew-Tschop verletzt wurde. Er hatte eine Fahrkarte nach Uschhorod, aber er beschloss, sein Schicksal auf die Probe zu stellen und sprang in Lwiwshchyna ab.

„Er sagte, dass er sich bei der Planung seiner Route an die Ratschläge und Anweisungen hielt, die er in einem der Telegramkanäle erhalten hatte. Gemäß den Anweisungen nahm der Kiewer einen Schlafsack, eine Karemat, Trekkingschuhe, warme Kleidung, einen Mackintosh, ein Klappmesser, ein Seil, Streichhölzer und Lebensmittel mit. Er hatte jedoch keine Zeit, die Sachen zu benutzen“, heißt es in dem Bericht.

Die Grenzbeamten riefen einen Krankenwagen zu dem Flüchtigen, aber für die versuchte Verletzung der Grenze brachte der Mann zur administrativen Verantwortung.

Wir erinnern daran, dass die meisten Ukrainer im wehrpflichtigen Alter bei der Überquerung des Flusses Tisa in Transkarpatien sterben. Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion Russlands haben Grenzschützer mehr als 30 ertrunkene Leichen in den Gewässern der Tisa gefunden.