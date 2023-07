Mariupol staut sich mit Menschen, die auf die Krim wollen - Stadtrat des Bürgermeisters

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Zentrum von Mariupol, das vorübergehend von den Invasoren in der Region Donezk eingenommen wurde, hat sich ein Stau von Menschen gebildet, die auf die vorübergehend besetzte Krim wollen. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters der Stadt, Petro Andrjuschtschenko, in Telegram.

„Mariupol. Zentrum. pr. Mira. Stau derer, die auf die Krim wollen. Es ist taub. Aber das ist erst der Anfang. „Es gibt keine Panik“ (s),“ schrieb er.

Andrjuschtschenko berichtete auch, dass die Taganroger Autobahn mit Autos überfüllt ist.

„Die Taganroger Autobahn in Richtung Mariupol (weiter zur Krim), zum Grenzübergang auf der Seite von Moskwa – ein Stau von mehr als 10 Kilometern und wächst rapide an. Die „Urlauber, die es nicht auf die Krim geschafft haben“, kommen an. Wir sind mit dem Beginn des Verkehrskollapses zufrieden. Die Fortsetzung folgt“, – bemerkte er.

Die Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums erinnerte an die Worte ihres Leiters Kyrylo Budanow, dass „die Brücke von Kertsch eine unnötige Konstruktion ist“.