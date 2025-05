Ein massiver Drohnenangriff auf Kiew: Dutzende feindlicher Drohnen am Himmel über der Hauptstadt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 25. Mai hat Russland einen groß angelegten Angriff auf Kiew und die Region gestartet. Dutzende von feindlichen Drohnen wurden am Himmel gesichtet. Die Luftverteidigungskräfte haben bereits einige der Ziele zerstört, aber es dringen weiterhin neue Drohnen in den Luftraum der Hauptstadt ein.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko

Direkte Ansprache: „Mehr als ein Dutzend feindlicher Drohnen befinden sich bereits im Luftraum um die Hauptstadt. Neue sind im Anflug.

Es besteht die Gefahr, dass der Feind eine große Anzahl von Drohnen und Raketen aus strategischen Flugzeugen einsetzt.“