UZ hat mehr als 100 Fahrpläne von Vorortzügen geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Entscheidung wurde getroffen, um Verspätungen zu minimieren, die durch die erhöhte Verkehrsintensität auf der Fastiw-Strecke verursacht werden, die im Dezember vom Feind getroffen wurde.

In der Ukraine ändert sich ab dem 22. Januar der Fahrplan der Züge, insbesondere der Vorortzüge. Dies berichtet die Ukrsalisnyzja.

Die Entscheidung wurde getroffen, um die Verspätungen zu minimieren, die durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf dem im Dezember vom Feind getroffenen Abschnitt Fastiw verursacht werden. Außerdem wird es aus Sicherheitsgründen Änderungen auf einigen Strecken geben.

Insgesamt wurden mehr als 100 Fahrpläne für Vorortzüge in der gesamten Ukraine überarbeitet, wodurch die verkehrsintensivsten Abschnitte „entlastet“ werden und folglich weniger Verspätungen auftreten.

Nach den aktualisierten Fahrplänen werden die ukrainischen Züge in der Nacht vom 21. auf den 22. Januar fahren. Die Fahrpläne der Vorortflüge können auf der Website eingesehen werden.

In Ukrsalisnyzja riet man, bei der Auswahl eines bestimmten Zuges auf das Datum zu achten – es sollte „gültig ab 22.01.2026“ lauten und entschuldigte sich für Verspätungen von 1-2 Stunden je nach Verkehrsintensität auf dem Abschnitt Fastiwskyj.