Mehr als 11 Millionen Ukrainer wurden gegen COVID geimpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 270.320 Menschen gegen das Coronavirus COVID-19 geimpft. Das ist etwas weniger als die gestrige Zahl. Gleichzeitig hat die Gesamtzahl der Ukrainer, die mindestens eine Impfung erhalten haben, 11 Millionen überschritten, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag, den 5. November.

So erhielten gestern 190 237 Personen die erste und 79 993 Personen die zweite Dosis des Impfstoffs. Am Donnerstag waren landesweit 1.056 mobile Teams, 3.186 Impfstellen und 424 Impfzentren im Einsatz.

Die höchste Zahl von Impfungen wurde von Sinovac durchgeführt – 129 567. Es wurden weniger Impfstoffe verwendet: 107.910 von Pfizer und 32.843 von AstraZeneca. Ein Produkt von Moderna wurde nicht verwendet.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden 11.086.047 Personen geimpft, von denen 11.086.045 eine Einzeldosis erhalten haben; 7.762.884 Personen wurden vollständig immunisiert und haben zwei Dosen erhalten (zwei davon im Ausland). Insgesamt wurden 18.848.929 Impfungen durchgeführt.

Am Vortag wurden die Verantwortlichen für die COVID-Impfung in den Regionen benannt. Die Daten wurden über das Informationssystem des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates veröffentlicht.

Es wurde auch bekannt, dass das Gesundheitsministerium die Liste der Berufe, für die eine Impfpflicht besteht, erneut erweitern wird. Die Liste wird vom Ministerkabinett gesondert genehmigt…