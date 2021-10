Mehr als 14 Millionen COVID-Impfungen wurden in der Ukraine verabreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine mehr als 164.000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht, mehr als am Vortag, die meisten davon mit der ersten Dosis. Dies berichtete am Donnerstag, den 14. Oktober, der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

„In der Ukraine wurden über Nacht am 13. Oktober 2021 insgesamt 164.387 Menschen gegen COVID-19 geimpft. Eine Einzeldosis haben 85.922 Menschen erhalten, während 78.465 vollständig geimpft wurden“, heißt es in dem Bericht.

Ferner wird berichtet, dass seit Beginn der Impfkampagne 7.774.486 Personen geimpft wurden, von denen 7.774.484 eine Einzeldosis und 6.349.739 vollständig immunisiert wurden und zwei Dosen erhielten. Insgesamt wurden 14.124.223 Impfungen verabreicht.

Das Gesundheitsministerium erinnerte auch daran, dass 97 % der im September mit COVID-19 ins Krankenhaus eingelieferten Personen nicht geimpft worden waren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Vortag berichtet wurde, dass innerhalb von 24 Stunden 152.000 Ukrainer geimpft wurden.

