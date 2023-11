Mehr als 36 Tausend Dosen Tollwutimpfstoff wurden an die Regionen verteilt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gesundheitsministerium hat mehr als 36 Tausend Dosen Tollwutimpfstoff an die Regionen verteilt. Dies berichtet der Pressedienst des Gesundheitsministeriums.

„36 354 Dosen Tollwutimpfstoff, die auf Kosten des Staatshaushalts gekauft wurden, wurden an die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDCP) in allen Regionen der Ukraine verteilt. In den kommenden Tagen wird der Impfstoff an die medizinischen Zentren ausgeliefert werden. Somit wird jede Region weiterhin mit Tollwutimpfstoff versorgt“, heißt es in dem Bericht.

Das Gesundheitsministerium stellt fest, dass der Tollwutimpfstoff die Krankheit in 96-99% der Fälle verhindert. Die Impfung sollte jedoch spätestens am 14. Tag nach dem Kontakt mit dem Tier begonnen werden.

Der Impfstoff ist für den Patienten kostenlos.

Vorbeugende Impfungen werden für Personen empfohlen, die viel Kontakt mit Tieren haben (Tierärzte, Jäger, Förster, ehrenamtliche Tierpfleger und andere).

Das Gesundheitsministerium erinnert daran, dass Tollwut eine Viruserkrankung ist, die unter allen menschlichen Infektionskrankheiten die höchste Sterblichkeitsrate aufweist, wenn nicht rechtzeitig mit der Impfung begonnen wird. Sobald Symptome auftreten, ist die Tollwut unheilbar – 100% der Patienten sterben.