Mehr als eine Million Ukrainer haben ihre Daten in Reserve+ aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die territorialen Rekrutierungszentren würden etwa ein Jahr brauchen, um eine Million Anfragen zu bearbeiten.

Mehr als 1 Million wehrpflichtige ukrainische Bürger haben ihre Daten online über die mobile Anwendung Reserve+ aktualisiert. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Freitag, den 24. Mai mit.

Außerdem hat eine bestimmte Anzahl von wehrpflichtigen Personen ihre persönlichen Daten über die CPAU und das Territoriale Zentrum für Manning und soziale Unterstützung aktualisiert:

* CPAU – 40.865; * Territoriales Zentrum für Beschaffung und soziale Unterstützung – 21.735.

„Es würde etwa ein Jahr dauern, bis die territorialen Erwerbszentren eine Million Anträge bearbeitet hätten“, sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Kateryna Chernogorenko.

Die mobile Anwendung Reserve+ ist inzwischen in 176 Ländern der Welt verfügbar. Neben der Ukraine wird die Anwendung am häufigsten in Polen, Deutschland, Kanada, den USA und der Tschechischen Republik genutzt.

Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass Reserve+ bald ein militärisches Registrierungsdokument enthalten wird, das die gleiche Rechtskraft wie ein Papierdokument haben wird.