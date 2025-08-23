Millionen vom Staat: Die regionale Militärverwaltung spricht über die Wiederherstellung des von Russland angegriffenen Werks in Mukatschewo

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Führung der Transkarpatischen Regionalen Militärverwaltung hat ihre Bereitschaft erklärt, Mittel für die Wiederherstellung des Flex-Werks in Mukatschewo bereitzustellen, das von russischen Raketen angegriffen wurde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Telegrambotschaft des Leiters der transkarpatischen regionalen Militärverwaltung, Myroslav Biletsky.

„Wir haben uns mit Investoren und dem Management des von Russland angegriffenen Flex-Werks getroffen. Wir haben über die Folgen des Angriffs durch zwei Kalibr-Raketen gesprochen, die dem Werk erheblichen Schaden zugefügt haben“, sagte Biletsky.

Ihm zufolge prüft die Transkarpatische Regionale Militärverwaltung zusammen mit Partnern, darunter der Bürgermeister von Mukatschewo, mögliche Optionen für eine Verlagerung der Produktion innerhalb der Gemeinde Mukatschewo, da Flex in Bezug auf die Budgetierung für diese Gemeinde strategisch wichtig ist.

„Wir sind bereit, Büroräume für die Werksleitung zur Verfügung zu stellen, damit das Unternehmen seine Managementprozesse wieder aufnehmen kann. Wir haben auch über die Möglichkeiten des Programms Made in Ukraine gesprochen, das zunächst bis zu 16 Millionen Hrywnja für die Wiederherstellung des Werks bereitstellen kann“, fügte er hinzu.

Der Chef der regionalen Militärverwaltung betonte auch, dass die Leitung des Werks entschlossen ist, die Ukraine nicht zu verlassen und in dieser schwierigen Zeit weiter zusammenzuarbeiten.

„Ich habe ihnen versichert, dass die transkarpatische regionale Militärverwaltung in jeder Phase der Wiederherstellung maximale Unterstützung leisten wird“, fügte Biletsky hinzu.

Russischer Angriff auf Mukatschewo