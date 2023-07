Das Ministerium für Kultur und Informationspolitik entwickelt einen Plan zur Einführung der englischen Sprache in den Kinosälen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerium für Kultur und Informationspolitik entwickelt einen Plan zur Einführung der englischen Sprache in den Kinos, wobei die Interessen der Zuschauer und der Kinobranche berücksichtigt werden. Dies gab der Leiter des MCIP Olexander Tkatschenko in der Sendung des TV-Marathon bekannt.

„Wir haben ein Gespräch mit Vertretern von Kinos und Verleihern geführt. Wir überlegen nun, wie wir es am besten schaffen können, dass das Publikum Interesse daran hat, Filme in englischer Sprache zu sehen, und das Geschäft der Kinobranche nicht darunter leidet. Ich glaube, wir haben eine der Möglichkeiten gefunden. Wir sind noch dabei, sie zu diskutieren. Wir werden sie auch mit den Abgeordneten diskutieren“, sagte der Minister.

Laut Tkatschenko hat das Ministerium einen Aktionsplan für die Popularisierung der englischen Sprache zur Umsetzung des Gesetzes über die ukrainische Sprache ausgearbeitet, der „effektive Maßnahmen zur Popularisierung der ukrainischen Sprache“ enthält. Der Plan wird demnächst zur Diskussion mit der Öffentlichkeit veröffentlicht werden.

Der Minister fügte hinzu, dass Englisch die wünschenswerteste Sprache sei, die man in der Ukraine lernen könne. Er zitierte Daten aus sozialen Umfragen, die zeigen, dass 75 Prozent der ukrainischen Erwachsenen möchten, dass ihre Kinder Englisch lernen.

Die Einführung der englischen Sprache in der Ukraine wird schrittweise erfolgen und kostenlose Kurse und elektronische Unterstützung für das Online-Lernen umfassen.

Die Norm über die Verwendung des Englischen im Bereich der Kultur, die insbesondere die Vorführung englischsprachiger Filme in Kinos in der Originalsprache mit ukrainischen Untertiteln vorsieht, hat in der Gesellschaft gemischte Reaktionen hervorgerufen.