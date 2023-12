Nächtlicher Drohnenangriff: Es gibt ein Todesopfer in der Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 17. Dezember haben die russischen Truppen zum dritten Mal innerhalb einer Woche Angriffsdrohnen in die Region Odessa geschickt, wobei es ein Todesopfer gab. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Kiper.

Er stellte fest, dass die Luftverteidigungskräfte neun unbemannte Flugzeuge vom Typ Shahed-136 in der Region zerstört haben.

„Eine der abgeschossenen Drohnen fiel in ein Wohnviertel im Bezirk Odessa und explodierte. Dabei wurden Wohnhäuser und ein Lagerhaus eines privaten Sportvereins zerstört. Die Rettungskräfte löschten das Feuer sofort. In einem der Häuser wurde ein toter Mann gefunden“, betonte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Der Staatliche Katastrophenschutz fügte hinzu, dass die Rettungskräfte mehr als vier Stunden lang die Folgen des feindlichen Angriffs beseitigten, bei dem drei einstöckige Wohnhäuser zerstört wurden, von denen zwei in Flammen standen. Außerdem wurde ein Lagerhaus eines privaten Sportinstituts zerstört, das anschließend in Flammen aufging.

Nach Angaben der Südlichen Verteidigungsstreitkräfte dauerte der Nachtangriff der Russen fünf Stunden. Sechzehn UAVs vom Typ Shahed-131/136 wurden in ihrem Verantwortungsbereich abgeschossen: sieben in der Region Cherson und neun in der Region Odessa.

