Nach dem russischen Angriff auf Saporischschja ist die Zahl der Verwundeten gestiegen: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach dem russischen Angriff auf Saporischschja hat sich die Zahl der Verletzten erhöht. Drei Menschen wurden verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow.

Die Zahl der Verwundeten infolge eines feindlichen Angriffs auf Saporischschja hat sich auf drei erhöht.

Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung haben sich zwei weitere Einwohner – eine 46-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann – in ärztliche Behandlung begeben.

Foto: Russischer Angriff auf Saporischschja

Berichten zufolge wurde beiden Opfern die notwendige Hilfe zuteil. Sie erlitten leichte Verletzungen und weigerten sich, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Foto: Russischer Angriff auf Saporischschja (t.me/dsns_telegram)

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben Saporischschja am 1. Juni beschossen. Bei dem Angriff wurde die zivile Infrastruktur beschädigt. Zuvor war berichtet worden, dass eine Person verletzt worden war.

Russischer Angriff auf Saporischschja

Die Russische Föderation hat Saporischschja in der vergangenen Nacht massiv mit Schaheds angegriffen. Es gibt Zerstörungen im privaten Sektor und in der kritischen Infrastruktur.

Die Russen haben private Gebäude in der Stadt angegriffen. Ein Haus wurde beschädigt und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wurden ebenfalls beschädigt. Es gab Brände.

Wir haben geschrieben, dass die russische Armee in der vergangenen Nacht Gruppen von Angriffsdrohnen in der Ukraine eingesetzt hat. Die Luftwaffe warnte vor Drohnenaktivitäten in den östlichen, zentralen und nördlichen Regionen.