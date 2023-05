Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach Schätzungen des Ministerkabinetts wird die landwirtschaftliche Produktion der Ukraine im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 10% zurückgehen.

Dies erklärte der erste stellvertretende Minister für Agrarpolitik und Ernährung der Ukraine Taras Vysotskyy, wie der Pressedienst des Ministeriums am Samstag, den 20. Mai, mitteilte. Ihm zufolge hat der ukrainische Agrarsektor bewiesen, dass er sich trotz der Produktionseinbußen schnell an die Kriegsbedingungen anpassen kann. „Im Jahr 2023 wird die landwirtschaftliche Produktion im Vergleich zu 2022 um 10% sinken, aber die Produktionsleistung, der Export und das Funktionieren des Binnenmarktes werden aufrechterhalten“, sagte Vysotskyy während der Diskussion mit Vertretern von fra

Die Ukraine exportiert mehr landwirtschaftliche Produkte in die EU wegen der Beschränkungen im Getreidekorridor. Der stellvertretende Minister fügte hinzu, dass die Entscheidung der Europäischen Kommission, den Nullzoll für Exporte aus der Ukraine um ein weiteres Jahr zu verlängern, ein sehr positives Signal und eine Unterstützung ist. Es wird auch prognostiziert, dass die Bruttoernte von Feldfrüchten in der Ukraine in diesem Jahr um 60% bis 2021 zurückgehen wird, Ölsaaten – um 15%. Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet