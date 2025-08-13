FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen ist in der Ukraine gesunken: die beliebtesten Modelle im Juli

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Im Juli wurden in der Ukraine mehr als 5,5 Tausend Autos mit Dieselmotor zugelassen, das sind 13% weniger als im Vorjahr.

Dies berichtet Ukrautoprom.

Unter diesen Autos befinden sich 1,2 Tausend Neuwagen (-26%) und mehr als 4,3 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen (-8%).

Der Anteil der Dieselfahrzeuge am Markt für neue Personenkraftwagen ist damit von 25,5% im Juli 2024 auf 18,7% gesunken.

Bei den importierten Gebrauchtwagen lag der Anteil der Dieselfahrzeuge bei 19,3%, 4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, und ihr Durchschnittsalter betrug 11 Jahre.

Die Top 5 der neuen Diesel-Pkw-Modelle sind:

RENAULT Duster – 351 Einheiten;

VOLKSWAGEN Touareg – 137 Einheiten;

TOYOTA Prado – 128 Einheiten;

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

SKODA Kodiaq – 89 Einheiten;

VOLKSWAGEN Tiguan – 88 Einheiten.

Top 5 der importierten gebrauchten Dieselfahrzeuge:

RENAULT Megane – 363 Einheiten;

NISSAN Qashqai – 286 Einheiten;

SKODA Octavia – 268 Einheiten;

VOLKSWAGEN Passat – 252 Einheiten;

VOLKSWAGEN Golf – 168 Einheiten.

Um es kurz zu machen:

Im Juli wurden mehr als 2,6 Tausend Hybrid-Pkw (HEV und PHEV) in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Das sind 11% mehr als im letzten Jahr.

Den täglichen oder wöchentlichen Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben!

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 226

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)25 °C  Ushhorod24 °C  
Lwiw (Lemberg)22 °C  Iwano-Frankiwsk23 °C  
Rachiw21 °C  Jassinja21 °C  
Ternopil23 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)23 °C  
Luzk26 °C  Riwne26 °C  
Chmelnyzkyj22 °C  Winnyzja23 °C  
Schytomyr21 °C  Tschernihiw (Tschernigow)22 °C  
Tscherkassy23 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)25 °C  
Poltawa23 °C  Sumy22 °C  
Odessa24 °C  Mykolajiw (Nikolajew)26 °C  
Cherson27 °C  Charkiw (Charkow)23 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)26 °C  Saporischschja (Saporoschje)26 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)25 °C  Donezk24 °C  
Luhansk (Lugansk)25 °C  Simferopol26 °C  
Sewastopol27 °C  Jalta26 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“