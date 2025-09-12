Nachrichten für den 12. September: Änderungen für das Glücksspielgeschäft, russischer Angriff zerstört eine Bekleidungsfabrik

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Das Glücksspielgeschäft: Das Ministerkabinett hat einen Beschluss über die Lizenzbedingungen im Bereich des Glücksspiels gefasst, der es PlayCity ermöglicht, neue Lizenzen an Glücksspielveranstalter zu vergeben.

Russland: Den russischen Behörden ist es gelungen, in Norwegen eine Versicherungsgesellschaft zu registrieren, die gefälschte Dokumente für Dutzende von Schiffen der russischen „Schattenflotte“ ausgestellt hat.

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins von 18% auf 17% pro Jahr gesenkt.

In der Nacht zum 12. September griffen mehr als 30 Drohnen Einrichtungen in der Region Leningrad in Russland an. Primorsk, der wichtigste Ölverladehafen des Landes an der Ostsee, wurde getroffen.

Über die Ukraine und die EU: Die künftigen Beiträge der Ukraine zum EU-Haushalt sind Teil der Beitrittsverhandlungen, aber die Ukraine bittet um einen Aufschub der Beiträge und um eine Übergangsfrist für die Abgabe auf nicht wiederverwertbare Plastikverpackungen.

Zu den russischen Anschlägen: In der Nacht zum 10. September wurde bei einem feindlichen Angriff die Bekleidungsfabrik Goldi in der Region Chmelnyzkyj zerstört.

Über Metinvest: Der Bergbau- und Metallkonzern Metinvest hat seine Absicht bekannt gegeben, das US-Kohleunternehmen United Coal aufgrund sinkender Rentabilität, schwieriger Marktbedingungen und der Erschöpfung der Reserven zu verkaufen.

Exklusive EP

Glücksspiel ohne Kontrolle: Warum der Staat immer noch keine echten Einsätze und Gewinne sieht

Das Glücksspiel wurde in der Ukraine bereits im Jahr 2020 legalisiert, aber das Online-Kontrollsystem wurde nicht eingeführt. Warum verliert der Staat seit fünf Jahren Milliarden von Hrywnja?