Nachtangriff: Es wurde bekannt, wie viele Ziele von der Luftverteidigung abgeschossen wurden

Der Luftangriff wurde von Lufteinheiten, Flugabwehrraketentruppen, mobilen Schießgruppen sowie Einheiten der Elektronischen Kampfführung abgewehrt.

In der Nacht zum 28. Oktober führte die russische Armee einen weiteren Angriff auf ukrainisches Territorium durch und setzte dabei 38 Angriffsdrohnen ein. Davon waren 25 „Schaheds“. Dies meldete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram.

Schaheds, Gerbers und Drohnen anderer Modelle wurden aus den Richtungen Kursk und Orel abgeschossen.

Der Luftangriff wurde von Lufteinheiten, Flugabwehrraketentruppen, mobilen Feuergruppen und Einheiten der elektronischen Kriegsführung abgewehrt.

Ab 09:00 Uhr haben die Luftabwehrkräfte 26 feindliche Drohnen im Norden und Osten des Landes zerstört oder unterdrückt.

Sie verzeichneten außerdem Treffer auf 12 Drohnen an vier Orten, während an einem anderen Ort Trümmer von abgeschossenen Fahrzeugen fielen.

Das Kommando sagte, dass der Angriff weitergeht – es befinden sich immer noch mehrere feindliche Drohnen im ukrainischen Luftraum.

Die Ukrainer wurden aufgefordert, die Signale des Luftalarms nicht zu ignorieren und die Sicherheitsregeln zu beachten.

Wir erinnern daran, dass im Kiewer Stadtteil Desnyanskij Trümmer von „Schahed“ auf das Dach eines 16-stöckigen Gebäudes fielen und auch ein neunstöckiges Gebäude auf der Höhe der zweiten und dritten Etage beschädigten. Zunächst gab es Angaben über 14 Opfer.