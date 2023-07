Naftohas machte im ersten Quartal einen Gewinn von 7,7 Mrd. Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Naftohas Ukrajiny hat im ersten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 7,7 Mrd. Hrywnja erwirtschaftet. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 24,6 Mrd. Hrywnja gemacht. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, den 11. Juli, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der konsolidierte Betriebsgewinn von Naftohas im ersten Quartal 3,4 Mrd. Hrywnja betrug. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte die Gruppe einen konsolidierten Betriebsverlust von 57 Mrd. Hrywnja zu verzeichnen.

Der konsolidierte Jahresabschluss zeigt auch, dass die wichtigsten berichtspflichtigen Segmente des Naftohas-Konzerns im ersten Quartal 2023 einen Nettobetriebsgewinn auswiesen.

Die Unternehmen der Gruppe, die durch die Lieferung von Erdgas an sozial sensible Verbraucherkategorien besondere Aufgaben erfüllen, konnten auch das Inkassoniveau für geliefertes Gas erheblich verbessern.

Dadurch konnten sie ihr operatives Finanzergebnis deutlich verbessern: gegenüber Verlusten von 33 Milliarden Hrywnja im ersten Quartal 2022 betrugen die Verluste im ersten Quartal 2023 nur 6,3 Milliarden Hrywnja.

Von Januar bis März 2023 zahlten die Unternehmen der Naftohas-Gruppe 26 Mrd. Hrywnja an Steuern an den konsolidierten Haushalt der Ukraine, was mehr als 7 % aller Steuereinnahmen des Staates für den entsprechenden Zeitraum entspricht.